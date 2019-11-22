الولايات المتحدة.. النيران تشتعل بطائرة محلقة في الجو-فيديو

عادت طائرة ركاب في ولاية كاليفورنيا إلى مطار المغادرة في لوس أنجلوس بسبب اشتعال أحد المحركات.
ويظهر مقطع الفيديو انطلاق الدخان واشتعال النيران في المحرك الأيمن للطائرة عند استعدادها للهبوط.
ووقع الحادث، يوم أمس الخميس، على متن طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط الجوية الفلبينية، والمتجهة إلى مانيلا، ولاحظ الطيارون، بعد وقت قصير من الإقلاع، مشاكل مع أحد المحركات وقرروا القيام بهبوط اضطراري.
وبحسب موقع “فلايت رادار”، ظلت الطائرة في الهواء مدة 15 دقيقة، لم يتعرض الركاب البالغ عددهم 342 وأفراد الطاقم البالغ عددهم 18 لأي إصابات جراء الحادث.
في سياق متصل، وقع حادث، في 18 أكتوبر، للطائرة Airbus A380 أكبر طائرة ركاب في العالم في مطار إنتشون في كوريا الجنوبية.
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