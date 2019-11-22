نقل الرابور المغربي العالمي كريم خربوش المعروف بلقب” فؤانش مونتانا”، أمس الخميس، إلى المستشفى في لوس أنجلس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
ونشر موقع “بيبول” المتخصص في أخبار المشاهير أن سلطات ولاية لوس أنجلس، تلقت اتصالا من مونتانا، ظهر يوم الخميس، يطلب فيه مساعدة طبية.
وبحسب ما أفاد موقع “TMZ” الشهير، فإن مغني الراب “مونتانا”كان يعاني من آلام شديدة في المعدة، وغثيان، ومعدل ضربات قلب متزايد يوم أمس.
وحل مونتانا، قبل مدة قصير، بالمغرب، و قام بلقاء والده رغم المشاكل التي كانت بينهما، وصالحه بعد قطيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة بعد عودته من المغرب.. فرانش مونتانا ينقل إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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