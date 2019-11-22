سعد المجرد يتقدم بـ”طلب خاص” للقضاء الفرنسي.. ورمضان: سيعود قريبا

أكد الفنان المصري، محمد رمضان، أمس الخميس، في الرياض، أن النجم المغربي سعد لمجرد، قريب من العودة لمنصات المهرجانات والحفلات.

وتحدث رمضان للجمهور في السعودية، عن سعد لمجرد، بعد أدائه أغنيتهما إنساي، وقال للجمهور إن سعد قريب من العودة للمهرجان، وذلك بعد فترة قصيرة من تسرب أخبار تقدمه بطلب للقضاء الفرنسي من أجل الحصول على تصريحه يمكنه من ذلك.

وراج قبل مدة قصيرة بين أصدقاء لمجرد في الوسط الفني، خبر تقدمه للقضاء الفرنسي، بطلب ترخيص يمكنه من إقامة حفلات وإحياء سهرات رغم وضعه القانوني هناك.

ويمنع القضاء الفرنسي سعد لمجرد، من المشاركة في أحداث فنية، بل حتى سفره للمغرب يحتاج لترخيص من السلطات الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامه في قضيتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي.