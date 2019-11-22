شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: تسليم مقر السفارة بطهران دليل على تبعية المليشيا للنظام الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير اليمني: إن تسليم مقر السفارة دليل إضافي على تبعية هذه الميليشيا للنظام الإيراني وتوظيفها لتقويض مؤسسات الدولة وتحويل اليمن منصة لإقلاق أمن المنطقة واستهداف دول الجوار.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن هذه الخطوة الاستفزازية لليمن حكومةً وشعبًا تؤكد مضي نظام إيران في تحدي الإرادة الدولية واستخدام الميليشيا الحوثية أداة لتنفيذ سياساتها التدميرية باليمن والمنطقة، رغم الضغوط الدولية وانتفاضة الشعب الإيراني المطالبة بتوجيه ثروات إيران لخدمة أبنائها وليس لتمويل المشاريع التوسعية والميليشيات الطائفية.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه الخطوة العدائية تؤكد الانخراط الكامل للميليشيا الحوثية ضمن الأجندة الإيرانية وتماهيها مع سياساتها التصعيدية، وعبثية الحديث عن إمكانية فصل هذه الميليشيا عن النظام الإيراني وجدوى الجهود التي تبذل بهدف تأهيلها لتكون جزء من مسار بناء السلام في اليمن والمنطقة.
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