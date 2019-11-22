مرجع ديني: تعطيل المدارس وقطع الطرق ليست طرقاً حكيمة لبناء وطن مزدهر

وقال المدرسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهدف الأساس من المظاهرات الشعبية هو الإصلاح والمطالبة بالحقوق، ولكنّ بعض الجهات حاولت جرّها إلى تخريب البلد من خلال النفخ في بوق الفتن وشعارات الكراهية، كما أن البعض إنجر إلى إستعمال العنف وتعطيل الحياة".وأكمد المدرسي، أن "تعطيل المدارس وقطع الطرق وإغلاق الموانئ وحقول النفط، لا يمكن أن تكون طرقاً حكيمة لبناء وطنٍ مزدهر، بل قد يؤدي ذلك كله إلى نتائج بعيدة عن مطالب الشعب ومصالحهم"، داعياً العراقيين إلى "الحذر من الأبواق المشبوهة التي تبث الكراهية، وتغذي التفرقة بين أبناء الشعب، التي لو نحجت في التأثير على العراقيين فلن تنتج سوى المزيد من الفوضى والأزمات".

ومن جانبٍ آخر، إنتقد المدرسي، "القوى السياسية في البلد، التي راح ينتقد بعضها بعضاً على الملأ بدل الإصلاح من الداخل، أو سلوك الطرق القانونية لإتخاذ الإجراءات الإصلاحية، الأمر الذي أدى إلى معارضةٍ من دون تحديد أهداف واضحة، كما أدى إلى فقد المواطن ثقته بالحكومة وساسته".



وأكد أن "أغلب مشاكل العراق هي النتيجة المباشرة للغزو الذي تعرض له البلد عام ألفين وثلاثة بقيادة الولايات المتحدة، الذي كبّد البلاد دماراً هائلاً على كل المستويات"، مشيراً إلى عدم إكتراث الغربيين بمصالح الشعوب المسلمة، والعراقيين الآن هم من يقدرون على النهوض بواقعهم، وبناء مستقبل بلادهم، وإن المزيد من التدخلات الأجنبية يؤدي إلى تعميق الأزمة في البلاد، بل قد يؤدي إلى تشكيل نظم إستبدادية في البلد".