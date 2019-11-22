بومبيو: المتظاهرون الإيرانيون أرسلوا لنا معلومات حول قمع الاحتجاجات

وقال بومبيو في تغريدة له على "تويتر" كتبها باللغة الفارسية، إن "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان! أرسل لنا مقاطع الفيديو الخاصة بك والصور والمعلومات حول الحملة على الاحتجاجات من قبل النظام الإيراني".وأضاف بومبيو، أن "الولايات المتحدة ستدين علنا اضطهاد المحتجين".

واندلعت المظاهرات في ايران، مساء الجمعة الماضي 15 تشرين اول، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين، ما أدى إلى رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة.