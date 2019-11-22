أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعمه للمتظاهرين الإيرانيين ضد الحكومة الإيرانية، مشيرا الى تلقيه معلومات حول "قمع الاحتجاجات".
وأضاف بومبيو، أن "الولايات المتحدة ستدين علنا اضطهاد المحتجين".
واندلعت المظاهرات في ايران، مساء الجمعة الماضي 15 تشرين اول، بعد ساعات من إعلان الحكومة عن تعديل نظام دعم أسعار البنزين، ما أدى إلى رفع كبير لأسعار البنزين في محطات الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: المتظاهرون الإيرانيون أرسلوا لنا معلومات حول قمع الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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