المرجع السيستاني: سرعة انجاز قانوني الانتخابات والمفوضية يمهدان لتجاوز الازمة الكبيرة

أكد المرجع الاعلى علي السيستاني، الجمعة، على الاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات ومفوضيّتها، مشدد بالقول إن هذين القانونين"يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة". وأكد المرجع الأعلى علي الحسيني السيستاني في بيان تلاه نيابة عنه معتمده في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، "عل ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة".



وأضاف المرجع الأعلى ، إن هذين القانونين، "يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".

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