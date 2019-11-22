المرجعية الدينية العليا تجدد التاكيد على سلمية التظاهرات وحرمة الدم العراقي

جددت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، وشددت على حرمّة الدم العراقي. وقرأ معتمد المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي نص ما ورده من مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني في النجف، قال فيه، إن "المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب".



وشددت المرجعية، بحسب البيان على، "حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين".

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