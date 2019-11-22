"نت بلوكس": ادعاءات إيران بعودة الإنترنت كاملا عارية من الصحة

كشف موقع متخصص في أمن الشبكات ومراقبة حرية الإنترنت، الجمعة، أن ادعاءات إيران حول عودة الإنترنت بشكل كامل عارية من الصحة.

وقال موقع "نت بولكس"، المتخصص في تتبع حقوق المجتمعات المدنية الرقمية والأمن السيبراني، على "تويتر": إنه "بعد 136 ساعة (نحو 6 أيام) من انقطاع شبه كلي من خدمات الإنترنت في إيران، تستمر الخدمات عند مستوى 15٪؜ فقط للاتصال بالعالم، المجتمع الإيراني يستحق اتصال أفضل".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان النظام الإيراني إنهاء الاحتجاجات بالبلاد وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وإنهاء أزمة الإنترنت على عكس الواقع، وفق مراقبين.





والسبت الماضي، قطع النظام الإيراني خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل في كل أنحاء البلاد، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت؛ احتجاجاً على زيادة سعر البنزين.

وأدانت العديد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية قطع الحكومة الإيرانية الإنترنت.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس: "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي طال أمد معاناته في الوقت الذي يحتج فيه على أحدث المظالم من نظام السلطة الفاسد. إننا ندين محاولة قطع الإنترنت. اتركوهم يتحدثون!".

ويتكبد الاقتصاد الإيراني خسائر يومية تصل إلى 61 مليون دولار، بسبب قطع السلطات خدمات الإنترنت، وقدرت الخسائر الشهرية بنحو ملياري دولار تقريباً، وفقاً لتقارير دولية.

وأثارت الزيادات في أسعار الوقود بإيران أضخم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع سلسلة المظاهرات التي خرجت احتجاجا على المشكلات الاقتصادية التي بدأت أواخر عام 2017 والتي استمرت حتى منتصف عام 2018.

ورغم تكتم النظام الإيراني وقطعه الإنترنت وقمعه لكل وسائل الإعلام المعارضة إلا أن فيديوهات تمكن متظاهرون من تسجيلها فضحت إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المحتجين العزل، في أحد شوارع طهران.

وبثت منظمة العفو الدولية، مقطع فيديو لإطلاق قوات الأمن الإيراني الرصاص الحي على متظاهرين، في توثيق جديد للجرائم التي يرتكبها النظام في طهران بحق المدنيين العزل.

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي يصر فيه المسؤولون في طهران على عدم الإفصاح عن أعداد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد قرار زيادة سعر البنزين لثلاثة أضعاف.

وتحدثت تقارير حقوقية أن آخر حصيلة (غير رسمية) لضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص.