مظاهرات إيران وعقاب تركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: ترامب: النظام الإيراني حجب الإنترنت لإخفاء عنفه الهائل، وبرلمانيون وسياسيون أوروبيون يطالبون بـ"عقوبات صلبة" ضد تركيا، والرئيس اللبناني يدعو المتظاهرين للحوار وتحديد مطالبهم، وخبراء يؤكدون أن رعاة الإرهاب في ليبيا يسعون إلى استغلال التناقضات الدولية، وبريطانيا ترتب لاستعادة "أيتام" الدواعش من سوريا، وأمريكا تتوعد إيران بالعقوبات إزاء "الانتهاكات" بحق المتظاهرين، ونتنياهو يصف قرار إدانته بالفساد بـ"محاولة انقلابية"، وترامب يطالب بمحاكمة حول "عزله" في مجلس الشيوخ، وألمانيا تدين استخدام إيران القوة "المفرطة" ضد المتظاهرين، ومسؤول أمريكي يطالب تركيا بالتخلص من "إس 400" لتجاوز أزمتها، وبريطانيا تغرم الدوحة 500 ألف دولار في "فضيحة جنسية" لدبلوماسي قطري.

وفي الاقتصاد تطالعون: احتجاجات البنزين تكبد إيران خسائر مليارية في الممتلكات العامة، والأونروا تتسلم تمويلا جديدا من الإمارات، والنفط يقفز % 2.5 مسجلا أعلى سعر للبرميل منذ شهرين، والذهب يلمع وسط ضباب النزاع التجاري بين أمريكا والصين، وشق المؤسسات من طرح أرامكو يجتذب 17 مليار دولار، والأكثر نجاحا.. 5.54 مليار دولار قيمة صفقات "دبي للطيران 2019"، ووزير المالية الأردني: الضرائب جديدة في ميزانية 2020، 3.73 مليار درهم قيمة عقود "جال" الإماراتية في معرض دبي للطيران.



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وفي الرياضة تقرأون: ميلان يسعى إلى إنعاش هجومه بصفقة فرنسية.



وفي المنوعات: فقدت ابنها فتبرعت بحليب رضاعته للأطفال المحتاجين.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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