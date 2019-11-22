السيستاني يصف ما يمر به العراق بالازمة الكبرى

وصف المرجع الديني في ​العراق​ آية الله ​علي السيستاني​ غي تصريح له ما يمر به العراق بـ"الازمة الكبرى"، مطالبا "بقانون جديد للانتخابات في العراق والمفوضية".

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