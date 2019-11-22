الحسن: تبقى وحدتنا الوطنية وتمسكنا بلبنان سيد حر ومستقل هي الاهم

لفتت وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "في هذه الايام الصعبة والمصيرية التي نعيشها، تبقى وحدتنا الوطنية وتمسكنا بلبنان سيد حر ومستقل هي الاهم. وبمناسبة العيد 76 للاستقلال، تحية لأبنائنا شباب ونساء هالوطن، ولعناصر القوى الأمنية وللجيش. كلن أمانة برقبتنا وضمانتنا للسلم والاستقرار".

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