نشر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وقال: "تحية لصانع ​الاستقلال​ الثاني ولقائد مسيرة الاصلاح والتغيير والدولة الحديثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادغار طرابلسي ينشر صورة لعون: تحية لصانع الاستقلال الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.