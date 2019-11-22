سليم عون: كلمة الرئيس قطعت كل طرق الزعرنة على قطّاع الطرق والشتامين

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "كلمة فخامة ​الرئيس ميشال عون​ شكلاً ومضموناً، قطعت كل طرق الزعرنة على قطّاع الطرق والشتّامين، وتركت طريق ​الإستقلال​ والكرامة والإصلاح وحدها سالكة. ويبقى فخامته كما دائماً فوق مستوى الأذى، ومعه لبنان لم ولن يسقط".

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