شريفة: تعطيل جلسة مجلس النواب التشريعية لم يكن من مصلحة اللبنانيين

اعتبر امام ​مسجد الصفا​ الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة ان الاستقلال الحقيقي ليس بانسحاب المحتل الاسرائيلي وقبله جيوش احتلت بلدنا على مجى عقود من الزمن فحسب وليس الاستقلال ان نعمل على منع خرق السيادة ال​لبنان​ية في البر والبحر والجو من قبل ​العدو الاسرائيلي​ فحسب فهذا لا يكي حيث يجب ان نضيف الى ذلك انسحاب ضعاف النفوس من مجتمعاتنا خاصة اولئك الذين يتلقون الاملاءات الاميركية حيث تدخل في عقولهم على انها تأتي لخير لبنان اذ ان هذا الاعتقاد من الخطورة بمكان ان ياخذنا الى واقع يكون الهدف منه تدمير بلدنا واستهداف العزيمة و​المقاومة​ التي يمكن ان تحميه من كل خطر خارجي او داخلي او اي خطر آت من العدو الاسرائيلي او التكفيري كما حصل في السابق.

ورأى ان "تعطيل ​جلسة مجلس النواب​ التشريعية لم يكن من مصلحة اللبنانيين لانها كانت ستقر اكثر ما يطالب به الحراك الحقيقي لكن للاسف هناك من اراد التعطيل للاسباب ذاتها التي ادت الى استقالة ​الحكومة​ للوصول الى الفراغ الذي بالتأكيد لن يساعد على الوصول لحل لاازمة التي نعيش لانه سم قاتل ومن هنا نقول كنا نتمنى من ​الجيش​ و​القوى الامنية​ ان تكون عامل مساعد لانعقاد ​الجلسة التشريعية​ وليس خلاف ذلك بمعنى اخر كان عليها ان لا تقف موقف المتفرج والبلد يذهب الى الخراب كما في حال ​قطع الطرقات​ التي كانت لعبة مكشوفة لتحسين شروط ليست خافية على احد ارادها البعض وكادت ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه حيث ان القطع بات له هوية مناطقية وطائفية ومذهبية بغيضة كان لبعض الاعلام الفتنوي دور في اظهارها حيث هنا يكمن الخطر في كل هذا الحراك".