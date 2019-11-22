الخطيب طالب اللبنانيين بوعي اخطار المؤامرة الخبيثة لبث الفتن في ربوعنا

راى نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب ان ذكرى ​الاستقلال​ مناسبة وطنية تحفز فينا العزيمة للتمسك بعناصر الاستقلال ومقوماته التي تجعل من وطننا كتلة وطنية متراصة تواجه الضغوطات والاملاءات الاجنبية التي تريد ادخالنا في دائرة انتداب جديد تخضع فيه ارادتنا ومواقفنا الى مندرجات المشروع الصهيو اميركي الذي يريد تخريب ​لبنان​ و​الدول العربية​ والاسلامية خدمة لمصالح ​اميركا​ وكيانها الغاصب ل​فلسطين​.

وطالب العلامة الخطيب اللبنانيين بوعي اخطار المؤامرة الخبيثة لبث الفتن في ربوعنا واغرقها في الفوضى الهدامة بغية ارباك اللبنانيين واشغالهم بلقمة العيش واضعاف مؤسسات ​الدولة​ وادخال لبنان الرسمي في دائرة الفراغ في محاولات فاشلة لايجاد شرخ بين ​المقاومة​ وبيئتها الوطنية استكمالا لاستمرار العقوبات الاميركية الجائرة التي اسهمت في ضرب ​الاقتصاد اللبناني​، مؤكداً ان تحصين لبنان يتجسد بتمسك اللبنانيين بالدولة العادلة الحاضنة لابنائها التي يشكل ​الجيش​ والشعب والمقاومة ركيزتها الاساسية.

وطالب السياسيين باسراع الخطى في تشكيل ​حكومة​ انقاذ اصلاحية تبادر الى معالجة الازمة الاقتصادية والمعيشية وتحد من التدهور الاقتصادي وتحقق مطالب الحراك المحقة في قيام دولة منصفة يحكمها القانون والمؤسسات يكون المواطن فيها هو المعيار وليس الطائفة لاننا نريد ان تكون لنا وطن على حجم تضحيات شهدائه وصناع استقلاله.