وهاب: الزمرة الحاكمة دمرت الجزء الأكبر من الإقتصاد اللبناني

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الزمرة الحاكمة، دمرت الجزء الأكبر من الإقتصاد ال​لبنان​ي ومؤسسات ​الدولة​ وما عجزت عنه هذة الزمرة أكملته خلال شهر مجومة من العبثيين التدميرين الذين تسلقوا على الحراك كلكم مجرم بحق لبنان سلطة وعبثيين يدعون ​الثورة​".

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