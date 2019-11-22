"GOOGLE" يشارك اللبنانيين الاحتفال بعيد الإستقلال الـ76

شارك محرك البحث على شبكة ​الإنترنت​ "GOOGLE" اللبنانيين في الإحتفال ب​عيد الإستقلال الـ76​، الذي يصادف في الثاني والعشرين من الشهر الحالي. ونشرت الشركة العالمية صورة للعلم اللبناني وهو يرفرف على صفحتها الأولى.

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