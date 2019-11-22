ضاهر: تطبيق الcapitals control بعد قوننته ستطال حصراً تحويلات كبار المودعين

أكد النائب ​ميشال ضاهر​ أن تطبيق الcapitals control بعد قوننته ستطال حصراً تحويلات كبار المودعين وضبط تحويلاتهم الى حساباتهم المصرفية في الخارج مما سيمنع تهريب الأموال الى خارج ​لبنان​ ويحافظ على الملاءة المالية للمصارف وبالتالي الحفاظ على صغار المودعين، أما في ما يخصّ التحويلات الضرورية كتحويل مبالغ معيّنة لشراء مواد أولية للانتاج الزراعي والصناعي، أو تحويلات عائلية وشخصية لدفع تكاليف التعليم في الخارج مثلاً أو تكاليف علاجية في الخارج وتحويلات أخرى مشابهة فيوضع أطر معيّنة لتطبيقها وتسهيل حصولها ، دون الحاجة الى اللجوء لسوق الصرف بغية تأمين المواد الاساسية للانتاج ، بحيث ستصبح مسؤولية ​المصارف​ تأمين ​الدولار​ بالسعر الرسمي لتأمين عناصر الانتاج. كما أن هذا الاجراء سيساعد على تخفيض الفوائد في المصارف وخاصة على القطاعات الانتاجية ما سينعكس ايجابياً على ​البيئة​ الاقتصادية وتحسين ​الوضع الاقتصادي​ وتفعيل الانتاج، والتخفيف من انهيارات السوق العقارية.

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