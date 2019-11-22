رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد الجنون الذي نشهده في إرتفاع الأسعار ندعو ما تبقى من دولة لفتح باب إستيراد المواشي والمواد الغذائية و​الدواء​ والملابس من ​سوريا​ ففي ظل فقدان ​الدولار​ من السوق وإرتفاع سعره ليس لدينا حل آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لفتح باب إستيراد المواشي والمواد الغذائية والدواء والملابس من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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