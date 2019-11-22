الهراوي: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب عندما ينتفض ليتحرر

هنأ الوزير السابق ​خليل الهراوي​ ال​لبنان​يين ب​عيد الإستقلال​ . وقال: "يحلّ عيد الإستقلال هذا العام بالتزامن مع انطلاقة تأسيسية نحو لبنان الجديد. انطلاقةٌ أثبتت أن لا صوت يعلو فوق ​صوت الشعب​ عندما ينتفض ليتحرر من المحسوبيات و​الفساد​ والتبعية التي نهشت قلب الوطن وسرقت أحلام شبابه".

وختم :"لنا ملء الثقة بشباب لبنان الثائر لبناء دولة المؤسسات . كل عام وأنتم بخير ".

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