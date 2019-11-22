ضبط مواطن يهرب دولارات مزورة في مطار بيروت

ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، المواطن ح.ع، في اثناء مغادرته لبنان متوجها الى اسطنبول وفي حوزته 68900 دولار مزور، واحيل الى الجهات المختصة.
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