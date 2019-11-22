ضبطت فصيلة التفتيشات في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​مطار بيروت الدولي​، المواطن ح.ع، في اثناء مغادرته ​لبنان​ متوجها الى ​اسطنبول​ وفي حوزته 68900 ​دولار​ مزور، واحيل الى الجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مواطن يهرب دولارات مزورة في مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.