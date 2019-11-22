سيارة للنقل السري تتسبب في حادثة مميتة بتيغدوين

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، مساء أمس الخميس، في حادث انقلاب سيارة للنقل السري بمنطقة تيغدوين، إقليم الحوز.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سيارة للنقل السري، كانت تقل على متنها ثلاثة أشخاص، انقلبت، ما أدى إلى مصرع سائقها، فيما أصيب اثنان بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى دوار”تيلوين”، وتم نقلهم إلى المركز الصحي لتغدوين لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش.

وفور علمها بالحادث انتقلت السلطة المحلية، ورجال الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.