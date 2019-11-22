لتزامنها مع موعد “الشان”.. الاتحاد الإفريقي يغير مواعيد العصبة و”الكاف”

حدد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميا، الفترة النهائية، التي ستُقام خلالها نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وقرر الاتحاد القاري أن تنطلق نهائيات “الشان” في 4 أبريل المقبل، وتستمر إلى غاية 25 من الشهر ذاته، علما أن البطولة ستستضيفها الملاعب الكاميرونية.

وفرض التوقيت الجديد لكأس المحليين على المكتب التنفيذي الإفريقي، إدخال تعديلات على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكنفيدرالية الإفريقية “كاف”، نظرا إلى تزامن تواريخها القديمة مع الموعد الجديد لـ”الشان”.

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وتقرر أن تقام مباريات الجولة الرابعة من المسابقتين، أيام 10 و11 و13 يناير المقبل، عوض 14 و15 و16 فبراير، كما كان مقررا لذلك سلفا، على أن تجرى الجولة الخامسة، في 24 و25 و26 من يناير، بدل 21 و22 و23 فبراير، بينما يختتم دور المجموعات بإجراء سادس الجولات أيام 31 يناير، و1 و2 فبراير، عوض 6و7و8 مارس.

وتسحب قرعة ربع النهائي يوم 9 فبراير، بدل 11 مارس، على أن تقام مباريات الذهاب أيام 28 و29 فبراير، وفاتح مارس، في حين تجرى لقاءات العودة في 6 و7 و8 مارس.

وتتوقف المنافسات خلال شهر أبريل لفسح المجال أمام نهائيات “الشان”، قبل أن تستأنف في 1 و2 و3 ماي، بخوض ذهاب نصف النهائي، و8 و9 و10 من الشهر ذاته لمباريات الإياب، على أن يُقام نهائي كأس “كاف” يوم 24 ماي، وبعده بخمسة أيام نهائي دوري الأبطال.