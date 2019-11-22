اعتقال “شيفور” حاول تهريب 52 مهاجرا نحو سبتة المحتلة

قضت محكمة العدل في مدينة سبتة المحتلة بمتابعة مواطن مغربي في حالة اعتقال، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، بسبب الاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، أول أمس الأربعاء، أن المواطن المغربي عمد إلى إخفاء عدد من المهاجرين داخل شاحنته، بهدف دخول مدينة سبتة بطرق غير شرعية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يبلغ من العمر 38 سنة، وألقي عليه القبض، قبل أيام، في المعبر الحدودي، بعد أن فطنت السلطات الإسبانية إلى أنه يقل 52 مهاجرا غير شرعي داخل شاحنته، بما في ذلك طفل عمره خمس سنوات، وآخر ستة أشهر.

ويواجه المتهم المغربي تهما خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر، والسياقة المتهورة، التي أسفرت عن إصابات خطيرة.