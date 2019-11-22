طمرة: اعتقال مشتبه بإطلاق نار وإصابة آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (19 عاما) من طمرة، بشبهة ضلوعه بإطلاق نار وتسببه بإصابة شاب (26 عاما) بالمدينة، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، تعرض شاب من طمرة لإطلاق نار، بينما كان جالسا بسيارته قرب محطة الوقود في البلدة، الليلة الماضية، وأصيب بجراح بين طفيفة ومتوسطة، وفقا لمصادر طبية، وتم نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وأضافت أن أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الجريمة جمعوا الأدلة والحيثيات وفتحوا تحقيقا، وخلال التحقيقات وعمليات البحث، تم التوصل إلى المشتبه به (19 عاما) من سكان طمرة، بشبهة ضلوعه بجريمة إطلاق النار.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا اليوم، الجمعة، بطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية.