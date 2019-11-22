الملك الأردني يتسلم جائزة 'رجل الدولة – الباحث' لعام 2019

تسلم الملك الأردني عبد الله الثاني في نيويورك (مساء الخميس) جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019.
وحضر مراسم تسليم الجائزة في نيويورك كل من الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني.
وقام رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جيمس شرايبر بتسليم الجازية للملك عبد الله الثاني وذلك خلال حفل عشاء بالمناسبة.
وتمنح هذه الجائزة "للقادة البارزين الذين يجسدون من خلال خدمتهم العامة وإنجازاتهم، أهمية توظيف البحث والمعرفة العميقة بالتاريخ في سياسات فاعلة وحكيمة لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط وقال المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، روبرت ساتلوف في كلمة بالمناسبة جاء فيها إن الملك عبد الله الثاني حين يتحدث "ينصت إليه قادة حول العالم، وينصت إليه شعبه الذين يتطلعون إليه ليمدهم بالعزيمة والحكمة، ويقودهم إلى الأمام برؤيته" أما رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى جيمس شرايبر، فقد خاطب الملك الأردني قائلا: "لقد قدتم بلدكم بقوة إلى الأمام"، مشيرا إلى "سياسة جلالة الملك الحكيمة والمعتدلة.
وعقب مراسم تسلم الجائزة، تحدث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جلسة حوارية متناولا "مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وخطر الإرهاب والتطرف، ومساعي تحقيق السلام في المنطقة".
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