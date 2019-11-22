الشرطة اول فريق عربي يدشن استاد الجنوب بعد تجهيزيه للمونديال

2019-11-22 | 09:39
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سيكون نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، اول فريق عربي يدشن "استاد الجنوب" بنادي الوكرة بعد تجهيزه لمباريات كأس العالم 2022 بقطر.
يذكر أن الملعب يعمل بنظام التبريد وتعرض لانتقادات حول أثر ذلك على البيئة، لكن البروفيسور بالكلية الهندسية بجامعة قطر، سعود عبد الغني، أوضح الالية التي يعمل بها التبريد في الملعب.
وقال عبد الغني في مقابلة مع CNN "يمكن رؤية حجم هذا الاستاد الضخم، نحن لا نبرد حتى واحد بالعشرة من هذا الحجم الضخم، نحن نبرد نحو مترين فقط كيف تمكث (المراوح) ونحو 3 أمتار من المكان الذي يلعب به الناس".
وأضاف عبد الغني الذي قاد المشروع منذ العام 2009: "الباقي (من الطاقة المستخدمة) هو الموجود أصلا، وعليه ما نقوم بعمله هو أننا نسحب الهواء من الجو (بمحيط وداخل الاستاد) نبرده وبعدها نعيده مرة أخرى، نبرده ونعيده ثانية، هذه التكنولوجيا تسمى إعادة تدوي.".
ويذكر أنه وفي سبيل محاربة الحرارة التي تصل في قطر إلى 43 درجة مئوية بشهر يونيو، فإن ستجهز الملاعب بأنظمة تبريد عالية التكنولوجيا، رغم أن البطولة من المزمع عقدها في الـ21 من نشرين الثاني وحتى الـ18 من كانون الأول.
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