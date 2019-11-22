استئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة ودخول 100 صهريج محمل بالنفط

أفادت وسائل اعلام، الجمعة، باستئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة ودخول 100 صهريج محمل بالنفط.

ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" خبرا عاجلا مفاده، إن "العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة استؤنفت"، مؤكدة "دخول 100 صهريج محمل بالنفط للميناء". ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" خبرا عاجلا مفاده، إن "العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة استؤنفت"، مؤكدة "دخول 100 صهريج محمل بالنفط للميناء". واعادت قوات الأمن العراقية فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقون مدخله، اليوم الجمعة.

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