إعادة فتح ميناء أم قصر في البصرة

وذكرت مصادر، نقلت عنها "رويترز"، أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين، لكن العمليات لم تستأنف بعد.

وتوقفت العمليات في أم قصر، من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

