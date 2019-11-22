إعادة فتح ميناء أم قصر في البصرة

قال مسؤولون في ميناء أم قصر إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقون مدخله، اليوم الجمعة.
وتوقفت العمليات في أم قصر، من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.
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