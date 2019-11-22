بالصور.. اخماد حريق داخل مخازن للاقمشة في شارع الرشيد ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن 15 فرقة اطفاء تابعة للدفاع المدني تدخلت لاخماد حادث حريق نشب داخل بناية مكونة من ثلاث طوابق تقع في سوق السموؤل بشارع الرشيد"، مبينا ان البناية تحتوي على مخازن كبيرة للاقمشة".



وأوضح أن وصول فرق الاطفاء لاقت صعوبة بسبب القطوعات بالكتل الكونكريتية في الشوارع المؤدية الى موقع الحادث، ما دفعها الى رفع بعض منها بالتنسيق مع الجهات الامنية التي سمحت للفرق بالوصول الى موقع الحادث ما تطلب وقت مضاف لمعالجة النيران.

كما اشتركت زوارق الدفاع المدني بأمداد مصدر مياه من نهر دجلة لتؤمن ماتحتاجه فرق الدفاع المدني بشكل مباشر، موضحا أنه رغم كل تلك الصعوبات وتعرض الفرق للاعتداءات من قبل مشاغبين بقنابل الملتوف تمكنت من السيطرة على النيران واخماد الحريق دون امتداد الحادث الى الابنية التجارية المجاورة القريبة دون تسجيل خسائر بشرية.