حكومة مؤقتة بسريلانكا تؤدي اليمين الدستورية.. وحقيبة "الدفاع" شاغرة

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/11/22 01:11 م بتوقيت أبوظبي
رئيس سريلانكا وشقيقه
أدت حكومة مؤلفة من 15 وزيرا في سريلانكا ،الجمعة، اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد جوتابايا راجاباكسا، الذي لم يسمي وزيرا للدفاع.
وفاز راجاباكسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 16 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
ولم يتم تسمية وزير للدفاع في الحكومة الجديدة، ولكن من المتوقع تعيين وزير دولة في المنصب.
وعادة ما يتولى رئيس البلاد حقيبة وزارة الدفاع، لكن التعديلات الدستورية التي أدخلت على الحكومة السابقة تمنع الرئيس من تولي أي حقيبة وزارية.
وعقب مراسم أداء اليمين، قال الرئيس راجاباكسا: "لقد اخترنا حكومة تضم 15 وزيرا وذلك لأنها ليست سوى حكومة مؤقتة".
وتولى رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وهو شقيق الرئيس، حقيبة وزارة المالية والشؤون والاقتصادية في الحكومة الجديدة، وأسندت حقيبة الشؤون الخارجية إلى السياسي البارز دينيش جوناواردينا.
وبموجب الدستور، يمكن للرئيس تعيين 30 وزيراً في الحكومة، لكنه اختار 15 وزيرا ترقبا للانتخابات البرلمانية المقررة أوائل العام المقبل.
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