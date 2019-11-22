بوليفيا تحتج رسيما لدى المكسيك بسبب تحريض موراليس على العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت بوليفيا "احتجاجا رسميا" لحكومة المكسيك بسبب السماح للرئيس السابق إيفو موراليس بـ"التحريض على العنف".

وقالت وزارة خارجية بوليفيا في بيان، الجمعة، إن مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، يظهر مؤامرة نفذها إيفو موراليس.

وأضاف البيان أن المظاهرات والعمليات التي دعا لها موراليس تتعارض مع وضعه كلاجئ سياسي.





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وأعلنت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا أنها ستدعو في وقت قريب لانتخابات جديدة في وقت لا تزال البلاد تشهد فيه توترا بعد أيام على استقالة موراليس.

واندلعت أعمال عنف في بوليفيا بعد أن اتُّهم موراليس، وهو أول رئيس من السكان الأصليين، بالتلاعب في نتائج انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول للفوز بولاية جديدة، واستقال وفرّ إلى المكسيك بعد أن خسر دعم قوات الأمن.

وأودت أعمال العنف بحياة 23 شخصا على الأقل، فيما أصيب العشرات بجروح منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.