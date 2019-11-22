شكرا لقرائتكم قائد الباسيج: الاحتجاجات في إيران "حرب عالمية حقيقية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الجمعة، أن العميد سالار آبنوش، قائد عمليات "الباسيج"، وصف الاحتجاجات الإيرانية بأنها "حرب عالمية حقيقية".

من احتجاجات إيران

وقال آبنوش إن "الاحتجاجات الأخيرة كانت حرباً عالمية حقيقية طالت جميع أنحاء البلاد بشكل فجائي.. الله وحده هو الذي أنقذنا منها.. ووصف إخمادها بالمعجزة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إيسن".

ونقلت المواقع عن قائد عمليات الباسيج قوله، الخميس، إنه "على الرغم من تأخرنا في قطع الإنترنت، فإن الخطوة ساعدت في تعطيل تنظيم المحتجين".

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وبعد عودة الإنترنت تدريجياً في إيران، الخميس، توالى تحميل فيديوهات جديدة بشكل مكثف على مواقع التواصل حول الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال قطع الخدمة، ليقرر مجلس الخبراء، بعد ذلك، حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وفق مواقع إيرانية.

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وعمدت إيران، الأحد، إلى قطع الإنترنت إثر نشر ناشطين مقاطع فيديو تظهر حجم التظاهرات.

وكانت خدمات الإنترنت قد عادت تدريجياً في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران.

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وفي محاولة لـ"شيطنة" الاحتجاجات، اعتبر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، الأربعاء الماضي، أنه "تم دحر العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة"، في إشارة إلى التظاهرات التي اجتاحت البلاد على مدى الأيام الماضية.

وعلى خطى المرشد، اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "الأعداء والأجانب" بالوقوف وراء الاحتجاجات. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن روحاني أعلن، الأربعاء، انتصار الحكومة على ما وصفها بـ"الاضطرابات"، متهماً "أعداء أجانب بإشعالها"، وذلك في إشارة إلى آلاف المحتجين الذين خرجوا ضد رفع أسعار البنزين.