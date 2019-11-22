شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية: ملتزمون بمستقبل أكثر إشراقاً للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الخارجية الأميركية التزامها بمستقبل أكثر إشراقا للبنان.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان بمناسبة ذكرى الاستقلال في لبنان: "نظل ملتزمين بمستقبل أكثر إشراقا للبنان، ونقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاحات ووضع حد للفساد".

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها، ولديها القدرة والإرادة السياسية لبناء لبنان مستقر ومزدهر ومستقل وآمن للجميع.

وكان المتظاهرون اللبنانيون دعوا في بيان جديد إلى مسيرة سلمية، اليوم الجمعة، تزامناً مع عيد الاستقلال لرفض الوضع الحالي ولما جاء في كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، فيما تم إلغاء حفل الاستقبال السنوي بالقصر الرئاسي لتقبل التهاني بمناسبة عيد الاستقلال.

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ودعا المتظاهرون إلى تجديد مطالب الثورة خلال تحركات ومظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي تأتي في مقدمتها الدعوة الفورية للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة من خارج منظومة الحكم الحالية، إضافة إلى تأليف حكومة مؤقتة مصغرة ومستقلة مهمتها إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتكريس استقلالية القضاء، فضلاً عن الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وندد المتظاهرون بالتدخلات الأجنبية في شؤون لبنان الداخلية، التي أفضت بحسبهم إلى ضرب سيادة البلاد واستقلالها.

قناة "إل.بي.سي" اللبنانية نقلت عن وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بوصعب، قوله: "نحن بقلب الأزمة والاتصالات قائمة حريصون أن تتشكل الحكومة بشكل سريع وقدمنا كل التسهيلات المطلوبة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كرر، الخميس، دعوته المتظاهرين إلى الحوار، الذي قال إنه الطريق الوحيد لحل الأزمات.

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من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.