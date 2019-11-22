شكرا لقرائتكم إدراج أرامكو يرفع تقييم "تداول" لـ10 أكبر بورصة بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المرجح أن تصبح سوق الأسهم السعودية عاشر أكبر البورصات في العالم، بعد إدراج أسهم شركة أرامكو في السوق، بقيمة سوقية للبورصة المحلية تتراوح بين 2.11 تريليون دولار "7.9 تريليون ريال" و2.21 تريليون دولار "8.3 تريليون ريال".

ووفقا لتحليل متخصص في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية للبورصات، تبلغ القيمة السوقية لشركة أرامكو بين 1.6 تريليون دولار "ستة تريليونات ريال" و1.71 تريليون دولار "6.4 تريليون ريال"، وفقا للنطاق السعري للسهم "بين 30 و32 ريالا"، إضافة إلى 506.3 مليار دولار "1.9 تريليون ريال" القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة حسب إغلاق 20 نوفمبر الجاري.

ويبلغ عدد أسهم "أرامكو" 200 مليار سهم، فيما تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا للسهم.

وستكون البورصة السعودية حينها هي البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار.

وتتوافق النقلة التي ستحدثها "أرامكو" في ترتيب سوق الأسهم السعودية عالميا، مع ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خطابه أمس الأول أمام مجلس الشورى، من أن إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية.

وبين بورصات العالم، تجاوزت 17 بورصة تريليون دولار كقيمة سوقية، بينها ثلاث بورصات في الصين، وبورصتان في الولايات المتحدة.

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وتصدرت البورصات من حيث القيمة السوقية، بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ23.24 تريليون دولار، ثم ناسداك "الولايات المتحدة" بـ12.14 تريليون دولار.

ثالثا بورصة طوكيو "اليابان" بقيمة سوقية 5.97 تريليون دولار، وبورصة شنغهاي "الصين" بـ4.72 تريليون دولار، وبورصة يورونكست "في عدة دول أوروبية" بقيمة 4.5 تريليون دولار.

سادسا بورصة هونغ كونغ "الصين" بقيمة سوقية 4.06 تريليون دولار، وبورصة لندن "بريطانيا" بـ3.94 تريليون دولار، وبورصة شنزن "الصين" بـ3.12 تريليون دولار.

في المركز التاسع بورصة تورنتو "كندا" بقيمة سوقية 2.28 تريليون دولار، ثم البورصة السعودية بقيمة سوقية تتراوح بين 2.11 تريليون دولار و2.21 تريليون دولار.

وحلت في المرتبة الـ11 بورصة مومباي "الهند" بقيمة سوقية 2.17 تريليون دولار، ثم بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بتريليوني دولار، وبورصة سويسرا بـ1.72 تريليون دولار.

في المرتبة الـ14 بورصة أستراليا بقيمة سوقية 1.45 تريليون دولار، ثم بورصة كوريا الجنوبية بـ1.4 تريليون دولار، وبورصة تايوان بـ1.13 تريليون دولار.

وأخيرا الـ17 من بين البورصات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، جاءت بورصة البرازيل بقيمة سوقية 1.08 تريليون دولار.