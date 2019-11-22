النشرة: بدء احتفالات المتظاهرين في صيدا بعيد الاستقلال

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ بدأوا احتفالاتهم لمناسبة ​عيد الاستقلال​ الوطني في "ساحة ​الثورة​" عند تقاطع "ايليا"، باقامة فطور جماعي بعنوان "ترويقة عالحصيرة.. منجيب أكلنا معنا ليصير بيننا خبز وملح"، وهم يستعدون للقيام ايضا بسلسلة نشاطات تحت عنوان "استقلال الشعب"، وأبرزها تشكيل علم لبناني ضخم في "ساحة الثورة" بمشاركة حشود الثائرين تحت شعار للعلى للعلم"، وذلك ​الساعة​ الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ان يسبق ذلك مسيرة "شعبية مدنية"، تنطلق من ساحة "الشهداء" الى "ساحة الثورة" الساعة الثانية ظهرا.



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