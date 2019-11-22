طقس مستقرّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. وتوقعت بأن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل، تشتد الرياح احيانا شمال البلاد. كما توقيعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية و الداخلية. أما الأحد فيكون مشمسا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

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