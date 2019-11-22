العبسي: فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا بعودة الامور الى نصابها والقضاء على الفساد

وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان تهنئة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول ​عيد الاستقلال​ معتبرا أن "فرحة عيد الاستقلال لا تكتمل إلا بعودة الامور الى نصابها و​القضاء​ على ​الفساد​ المستشري وتعميم ثقافة ​المحبة​ الكفيلة وحدها ببناء وطن جديد يلبي طوحات جيل ​الشباب​ ويجعلهم يتمسكون بارضهم ووطنهم .

وذكر بالمناسبة "الشهداء الذين صنعوا الاستقلال"، متوجها "بتحية صادقة الى ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ التي تعمل ليلا نهارا على صيانة السلم الاهلي وتعزيزه. ولا بد من التذكير بضرورة الاسراع بتشكيل ​حكومة​ انقاذ لتكتمل بذلك عناصر الاستقلال والفرحة به".