القوات: واجبنا كبير بمواصلة النضال السياسي الديمقراطي وصولا إلى الاستقلال الحقيقي

لفتت مصلحة الطلاب في حزب القوات ال​لبنان​ية إلى انه "يطل ​عيد الاستقلال​ علينا هذا العام بحلة مختلفة، يطل وفي ارجاء الوطن ثوار يطالبون باستقلال من نوع آخر، استقلال من ​الفساد​ وهيمنته، من الصفقات والسمسرات التي ربطت حبل الضيق والجوع على اعناقنا جميعاً.لبنان الذي استقل منذ ٧٦ عاماً، يئن اليوم بشدة، وكرامة ابنائه تنتهك، ​البطالة​ في اوجها، ​الاقتصاد​ شبه منهار، ​الدين العام​ يتفاقم و​السلطة​ تصم اذانها عن صوت الناس المطالب من ​شمال لبنان​ حتى جنوبه ب​حكومة​ اختصاصيين مستقلين". وأضافت "لبناننا اليوم امام مفترق طرق، واجبنا كبير بمواصلة النضال السياسي الديمقراطي وصولا إلى الاستقلال الفعلي ومن أجل ان تكون كرامة ​الانسان​ مضمونة فيه. ونجدد في هذه المناسبة العهد والوعد اننا جنود لبنان وعنه لن نتخلى ولن نستكين حتى نصل الى ​الجمهورية القوية​.

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