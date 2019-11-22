نقابة المحررين تدعو الجمعية العمومية لعقد اجتماع للنظر في موازنة النقابة

دعا مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى عقد اجتماع للنظر في موازنة النقابة واقرارها بعد مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين الصندوق عن حساباتها والوضع المالي ، ومناقشة التقرير الإداري الذي يعده أمين السر ، وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 6 كانون الأول 2019 الساعة العاشرة صباحًا في مركز النقابة في الحازمية .
إذا لم تتوافر الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا بدل اشتراكهم في الدورة الأولى تنعقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 كانون الأول 2019 في دورة ثانية . وإذا لم تتوافر اكثرية الثلث في هذه الدورة تنعقد الجمعية العمومية بتاريخ 3 كانون الثاني 2020 في دورة ثالثة تعتبر قانونية بمن حضر من الأعضاء .
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