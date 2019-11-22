نقابة المحررين تدعو الجمعية العمومية لعقد اجتماع للنظر في موازنة النقابة

دعا مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية ​الجمعية العمومية​ العادية للنقابة إلى عقد اجتماع للنظر في موازنة النقابة واقرارها بعد مناقشة التقرير المالي الذي يعده أمين الصندوق عن حساباتها و​الوضع المالي​ ، ومناقشة التقرير الإداري الذي يعده أمين السر ، وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 6 كانون الأول 2019 ​الساعة​ العاشرة صباحًا في مركز النقابة في ​الحازمية​ .

إذا لم تتوافر الأكثرية المطلقة من الأعضاء المسجلين الذين سددوا بدل اشتراكهم في ​الدورة​ الأولى تنعقد الجمعية العمومية بتاريخ 20 كانون الأول 2019 في دورة ثانية . وإذا لم تتوافر اكثرية الثلث في هذه الدورة تنعقد الجمعية العمومية بتاريخ 3 كانون الثاني 2020 في دورة ثالثة تعتبر قانونية بمن حضر من الأعضاء .

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