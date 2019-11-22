كنعان:استقلال الإرادة السياسية عن الاملاءات يحفظ لبنان ويحمي حقوق شعبه

أشار أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "استقلال الإرادة السياسية والمدنية عن أية إملاءات و مصالح خارجية في اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات السياسية يحفظ لبنان ويحمي استقلاله وحقوق شعبه".

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