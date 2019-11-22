اكد نائب وزير الخارجية الروسي ​أوليغ سيرومولوتوف​ أن "​الجيش الروسي​ لا يملك معلومات موثوقة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي في عملية نفذتها ​القوات​ الخاصة الأميركية في ​سوريا​". واضاف سيرومولوتوف لسبوتنيك: "لا توجد لدى عسكريينا، الذين يعملون على الأرض معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج العملية المذكورة بشأن ​القضاء​ على القائد الميداني السابق لتنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا: لا معلومات لدينا حول العملية الاميركية لتصفية البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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