أشارت قناة "​سكاي نيوز​" الى أن "قوة من ​مكافحة الشغب​ العراقية وصلت إلى بوابة ميناء أم قصر جنوبي ​البصرة​ وسط تراجع المتظاهرين واستمرار إغلاق بوابة الميناء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوة من مكافحة الشغب العراقية تصل إلى بوابة ميناء أم قصر جنوبي البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.