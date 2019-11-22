قوة من مكافحة الشغب العراقية تصل إلى بوابة ميناء أم قصر جنوبي البصرة

أشارت قناة "سكاي نيوز" الى أن "قوة من مكافحة الشغب العراقية وصلت إلى بوابة ميناء أم قصر جنوبي البصرة وسط تراجع المتظاهرين واستمرار إغلاق بوابة الميناء".
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