الخارجية الإيرانية: ايران قوة دولية يمكنها التأثير في مسيرة التغيير العالمية

أكد مساعد الخارجية ال​إيران​ية محمد كاظم سجادبور في كلمة له على هامش مشاركته في ​مؤتمر​ "العولمة في آسيا المعاصرة" أن "العالم لم يعد أحادي القطبية، بل ظهر العديد من الأقطاب الأخرى، كما أن الظروف الدولية لم تعد كما كانت عليه في الماضي".

وأوضح محمد كاظم سجادبور أن "الدول الكبيرة مثل ​روسيا​ وإيران و​الهند​ و​الصين​، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في مسيرة التغيير والتطور، وخفض الأضرار المتعلقة بالعولمة واستثمار الفرص التي توفرها العولمة".

ولفت سجادبور الى إن "العولمة وفرت تركيبا من الفرص والتحديات لجميع الدول الآسيوية، وأن العصر الحاضر هو عصر آسيا التي بإمكانها أن تؤدي دورا أساسيا، في ضوء التغير الحاصل في مصادر القدرة والثروة".

وأشار الى أن "​المجتمع الدولي​ يمر بمرحلة معقدة من ​الاقتصاد العالمي​، وبأن العولمة التي وفرت فرصة إيجاد العلاقات الاقتصادية تلحق الأذى بالآخرين، من قبل بعض اللاعبين، خاصة عبر استغلال المؤسسات المالية الدولية".