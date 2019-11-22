أكد مساعد الخارجية الإيرانية محمد كاظم سجادبور في كلمة له على هامش مشاركته في مؤتمر "العولمة في آسيا المعاصرة" أن "العالم لم يعد أحادي القطبية، بل ظهر العديد من الأقطاب الأخرى، كما أن الظروف الدولية لم تعد كما كانت عليه في الماضي".
وأوضح محمد كاظم سجادبور أن "الدول الكبيرة مثل روسيا وإيران والهند والصين، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في مسيرة التغيير والتطور، وخفض الأضرار المتعلقة بالعولمة واستثمار الفرص التي توفرها العولمة".
ولفت سجادبور الى إن "العولمة وفرت تركيبا من الفرص والتحديات لجميع الدول الآسيوية، وأن العصر الحاضر هو عصر آسيا التي بإمكانها أن تؤدي دورا أساسيا، في ضوء التغير الحاصل في مصادر القدرة والثروة".
وأشار الى أن "المجتمع الدولي يمر بمرحلة معقدة من الاقتصاد العالمي، وبأن العولمة التي وفرت فرصة إيجاد العلاقات الاقتصادية تلحق الأذى بالآخرين، من قبل بعض اللاعبين، خاصة عبر استغلال المؤسسات المالية الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: ايران قوة دولية يمكنها التأثير في مسيرة التغيير العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.