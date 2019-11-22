بو صعب: مطالب الحراك محقة ولكن هناك من يستغلها بالمفاوضات الحكومية

لفت وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح قبيل انتهاء ​العرض العسكري​ في ​وزارة الدفاع​ الى أن "مطالب الحراك محقة ويجب أن نعمل للمحافظة عليها ولكن هناك من يحاول استغلالها في ال​سياسة​ وبالمفاوضات الحكومية".

وتحدث عن موقف ​الجيش اللبناني​، وأشار الى أن "الجيش واع وسينبذ الطائفية وكلي أمل فيه ويعرف كيف يحمي الشعب، ويزين الامور لناحية حماية المتظاهرين من ناحية وابقاء الطرقات مفتوحة حتى لا ينهار ​الاقتصاد​ والبلد"، مؤكدا أن "الجيش عمل بحرافية حتى لا يحصل تصادم ودم في الشارع كذلك حاول القول انه كفى قطع للطرقات"، مؤكدا أنه "بالتروي استطاع أن يلبي مطالب الفريقين".

وفي موضوع ​الحكومة​، شدد على أننا "نحرص على تشكيل حكومة بأسرغ وقت وقدمنا من جهتنا كل التسهيلات على أمل ان يتلقف بقية الافرقاء هذا الامر"، مشددا على أن "ما يعيق التأليف أن رئيس الحكومة المستقيلة لم يجزم أنه لا يريد أن يتكلف ولا شيء يقول انه يريد ايضا وبالتالي لا جواب نهائي من قبله ولكن عاجلا ام اجلا ستتألف حكومة تلبي المطالب ".