ريا الحسن عبرت عن قلقها من ذهاب البلد إلى المجهول: الشارع والسلطة يتحملان المسؤولية

لفتت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ في تصريح اثر انتهاء العرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال إلى ان "هذا العرض هو عرض جمهوريتا ودولتنا ومن واجبي وشرف لي ان اكون موجودة"، مشيرة إلى انه "هناك جزء من الشعب منتفض عل هذه ​السلطة​ وأنا أفهم هذا الامر وهناك جزء نن هذه السلطة يتفهم هذا الانتفاض".

وأكدت انه "من حقهم ان يتظاهروا"، لافتة إلى انه لدي قاق وصراع داخلي من ذهاب البلد إلى المجهول"، معتبرة ان "الشارع والسلطة يتحملان المسؤولية لأنه يجب حصول حوار معين للوصول إلى مكان".

من جهة أخرى، قالت: "أنا من أول يوم كانت تعليماتي واضحة بعدم استخدام القوة مع المتظاهرين السلميين لكن لا استطيع ابقاء الطرقات مقطوعة".