الرئيس الصيني: مستعدون للتوصل لاتفاق مع واشنطن ولأي حرب تجارية

أكد الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ أن بلاده ترغب بالتوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع ​الولايات المتحدة​ لكنها "لا تخشى" المواجهة إذا اندلعت أي حرب تجارية.

وقال شي لمسؤولين أميركيين سابقين وغيرهم من كبار الشخصيات الأجنبية في بكين "سنخوض المواجهة عند الضرورة لكننا نعمل بشكل نشط من أجل عدم اندلاع حرب تجارية"، مضيفًا "نريد العمل باتجاه اتفاق مرحلة أولى قائم على الاحترام المتبادل والمساواة".