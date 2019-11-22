أكد وزير الخارجبة الاميركية ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ مستعدة للعمل مع ​حكومة​ لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها"، مشيرا الى "أننا نقف بفخر مع ​الشعب اللبناني​ في تظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاح ووضع حد للفساد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية تستجيب لاحتياجات مواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.