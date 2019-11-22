محامية تطالب نجل ملكة بريطانيا بكشف معلومات "فضيحة أخلاقية"

وذكرت المحامية غلوريا ألريد، أنه على أندرو التواصل مع السلطات الأمريكية "دون شروط أو تأخير".
وأعلن أندرو، وهو الابن الثاني للملكة إليزابيث، الأربعاء، التخلي عن مهامه الملكية "في المستقبل المنظور"، وسط عاصفة من الانتقادات بسبب علاقته بإبستين.
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وبدأت شركات، ساندت عمل أندرو الخيري، تنأى بنفسها عنه بعد أن أجرى مقابلة مثيرة للجدل الأسبوع الماضي، برر فيها صداقته الوطيدة مع إبستين، الذي توفي في أغسطس الماضي أثناء وجوده في السجن بعد إدانته في جرائم جنسية، ولم يعبر الأمير عن أي تعاطف مع ضحايا إبستين، خلال المقابلة.
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